Gestione responsabile dei rifiuti: borse di studio per le scuole dall'Osservatorio regionale

L'Osservatorio sulla gestione dei rifiuti della Regione Campania ha pubblicato un Bando di concorso per le scuole di ogni ordine e grado per l’assegnazione di borse di studio sul tema: “Il riciclo e il riuso dei rifiuti per rigenerare il nostro ecosistema e creare lavoro”.

L’obiettivo dell'iniziativa è stimolare nelle nuove generazioni e nelle famiglie una riflessione sulla necessità di tutelare l’Ambiente, iniziando dalla corretta differenziazione dei rifiuti.

I lavori dovranno pervenire entro le ore 12.00 di martedì 15 gennaio 2020 secondo le modalità indicate nel bando.

I premi saranno assegnati ai tre migliori lavori, che potranno consistere in plastici, audio/video digitali o qualunque altro tipo di elaborato, per ogni provincia, così ripartiti:

Scuola primaria euro 500,00

Scuola secondaria di primo grado euro 500,00

Scuola secondaria di secondo grado euro 500,00

I lavori, a pena di esclusione, dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione a firma del Dirigente Scolastico indicante: la città, l’istituto di provenienza e l’ordine e grado delle classi partecipanti.

Questi i criteri di selezione: