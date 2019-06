Stop a bullismo e cyberbullismo: 200mila euro ai progetti dalla Regione Campania

Con l'approvazione dell'avviso pubblico parte ufficialmente il piano regionale di finanziamento degli interventi formativi contro bullismo e cyberbullismo.

A disposizione del bando, approvato col decreto n. 168 del 3 giugno 2019 della Regione Campania,ci sono risorse per 200mila euro.

I progetti, per essere ammessi al finanziamento regionale, dovranno essere presentati da partenariati composti da un minimo di tre soggetti a un massimo di cinque, tra: ambiti territoriali sociali (ruolo capofila); altri enti pubblici; istituzioni scolastiche; aziende sanitarie locali; soggetti del terzo settore iscritti negli appositi registri regionali o nazionali. Le proposte dovranno riguardare uno o più dei campi relativi a: conoscenza e sensibilizzazione come stimolo per la riflessione sulla convivenza pacifica, il rispetto delle diversità, la soluzione dei conflitti; alfabetizzazione emotiva e potenziamento delle abilità sociali; educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di mancato rispetto delle diversità.

Il costo massimo ammissibile per ciascun progettoè di 10mila euro.

“Riconoscere il bullismo non è sempre facile soprattutto quando questo fenomeno si sviluppa in rete e attraverso il web - spiega Chiara Marciani, assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania - vogliamo quindi coinvolgere tutto il territorio regionale ed ottenere risultati più efficaci. Possiamo farlo solo insieme: scuola, famiglia, associazioni e Istituzioni".