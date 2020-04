Scuole secondarie: dalla Regione oltre 7 milioni di euro per borse di studio

Predisposte dalla Regione Campania borse di studio per oltre 7 milioni di euro, riservate agli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private paritarie. Gli studenti beneficiari saranno 23.560, € 300,00 l'importo di ciascuna borsa.

Per partecipare all’Avviso - pubblicato sul BURC del 14 aprile 2020 - l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare dello studente, come già per le precedenti edizioni, non potrà superare l'importo di € 15.748,48.

Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma web della Regione Campania a partire dalle ore 9 del 22 aprile fino alle ore 15 del 7 maggio 2020 e contenere come allegati

la domanda che, a pena di esclusione ed inammissibilità, deve essere compilata on line accedendo, previa registrazione alla piattaforma https://iostudio.regione.campania.it,; il documento di riconoscimento del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne) in corso di validità e il codice fiscale acquisito in formato digitale fronte retro e posizionato su unico foglio; il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne) acquisiti fronte retro in formato digitale e posizionati su unico foglio; certificazione ISEE in corso di validità