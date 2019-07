Asili nido: trovati i fondi per il Cucciolo di via Bernardo Cavallino

Buone notizie per le famiglie con bambini piccoli della Municipalità 5 . Sono pronti infatti i finanziamenti ministeriali necessari a garantire l’apertura de “Il Cucciolo”, l'asilo nido da 25 posti di via Bernardo Cavallino. Con la pubblicazione della gara per l’apertura del nido “Savy-Lopez” di via Piscicelli, a quanto pare imminente, saranno quindi due gli asili nido a disposizione dei piccoli di Arenella-Vomero per l'anno scolastico 2019/2020.

L’annuncio è stato dato nel corso della Commissione Scuola, presieduta da Luigi Felaco, convocata per fare il punto sullo stato di avanzamento dei Piani di Azione e Coesione Infanzia per la Municipalità collinare. Tutti i rifinanziamenti della misura sono stati approvati e questo - come ha spiegato l’assessore all’Istruzione Annamaria Palmieri - consentirà una ripresa in contemporanea delle attività di tutte le strutture cittadine, con i bandi di gara già pronti.