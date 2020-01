Un premio per ricordare Annalisa Durante

Il prossimo 19 febbraio Annalisa Durante avrebbe compiuto 30 anni. Un compleanno che lei, però, non potrà mai festeggiare perché poco più che bambina, a 14 anni, è caduta sotto il fuoco di un killer di camorra, nel cuore di Napoli. Per ricordarla l'associazione che porta il suo nome ha istituito un premio nazionale dal tema "La Meridiana dell’Incontro", nell'ambito di un percorso di gemellaggi sociali, culturali ed artistici che stanno facendo conoscere la storia di Annalisa e la rigenerazione di Forcella in tutta Italia.

Il premio sarà consegnato nel corso di una manifestazione articolata in due momenti: