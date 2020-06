Scuola: confermato lo sciopero dell'8 giugno

La Commissione di Garanzia aveva rilevato il mancato rispetto sia del termine di preavviso di 15 giorni sia della cosiddetta regola dell'intervallo perché il 5 giugno era stato già proclamato dai Cobas lo sciopero nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca, ma resta comunque confermato lo sciopero di tutto il personale della scuola statale indetto per lunedì 8 giugno dai sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e FGU GILDA Unams che,accusano, tra l'altro, un'eccessiva confusione per quanto riguarda la riapertura delle scuole a settembre, pochi investimenti e difficoltà nella gestione della didattica a distanza.

A Napoli la manifestazione è prevista in Piazza del Plebiscito, dalle 10 alle 12, con espresso invito alle "lavoratrici e i lavoratori che parteciperanno al presidio a rispettare le norme anti Covid-19 arrivando muniti di mascherine e mantenendo il distanziamento previsto dalle norme".