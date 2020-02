A Castellammare di Stabia un corso per l'uso "etico" dei social

Contro bullismo e cyberbullismo 250 alunni delle scuole stabiesi Vitruvio, Pansini e Di Capua parteciperanno ad un vero e proprio corso di "educazione digitale" di 20 ore per conseguire un patentino per l’uso di smartphone e derivati.

50 gli insegnanti coinvolti come referenti, oltre a personale della Polizia di Stato e ad un team di esperti formato dai docenti Sandro Salvati e Maria Pia Cirolla, le psicologhe Rita Carola Spiezia e Viviana Bisogni, i criminologi Fabio Delicato, Antonella Cortese e Virginia Ciaravolo responsabile del progetto e presidente dell'associazione Mai piu’ violenza infinita.

Il programma: il progetto è strutturato in modo da favorire lo sviluppo dell’empatia e la costruzione dell'intelligenza emotiva, e a fornire ai ragazzi gli strumenti per riconoscere i pericoli nascosti in un uso sprovveduto dei social. Il programma delle lezioni e il team sono stati presentati in un incontro aperto a studenti, genitori, educatori e medici a Palazzo Farnese, con la partecipazione del primo cittadino stabiese Gaetano Cimmino e dell'assessore alle Politiche Sociali Antonella Esposito, Vincenzo Gioia per la Polizia di Stato e Don Tonino Palmese vicario episcopale del settore carità e giustizia della Diocesi di Napoli, che ha raccontato la sua lunga esperienza sul territorio contro ogni forma di violenza