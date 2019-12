Tirocini retribuiti: si riparte. Nuove opportunità per circa 400 studenti universitari

1,1 milioni di euro è la cifra stanziata dalla Regione Campania per consentire alle Università con gli ordini e le associazioni di professionisti di realizzare progetti di orientamento e tirocini curricolari, con durata fino a 6 mesi e retribuzione di 700 euro al mese.

Secondo le stime, oltre 400 gli universitari saranno coinvolti nell'iniziativa formativa.

"Si tratta della seconda edizione di un progetto sperimentale che ha riscosso molto successo - spiega l’assessore regionale alla Formazione Chiara Marciani - Grazie alla collaborazione tra Università, ordini e associazioni di professionisti, intendiamo dare agli studenti l'opportunità concreta di avvicinarsi all'attività libero-professionale".

I tirocini, da svolgere presso studi professionali (architetti, ingegneri, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, etc.) rappresentano infatti per gli studenti una modalità operativa, concreta, di testare non solo le competenze acquisite nel corso degli studi ma anche di verificare, sul campo, inclinazioni e vocazioni, in modo da poter investire proficuamente nel futuro per trovare gli sbocchi lavorativi più adatti.