Varata la scuola di canottaggio del bi-campione olimpico Davide Tizzano

Grande successo per “Le Sirene di Ulisse”, primo festival in dragon boat e regate di canottaggio tra Formia e Gaeta, ideato dall'associazione Reali Canottieri Reggia di Caserta, presieduta da Roberta Reisino, e sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.

Al festival remistico, che è riuscito a coniugare sociale, salute, sport, formazione e divertimento, hanno partecipato ben 300 donne in rappresentanza di 20 società di canottaggio provenienti da tutta Italia.

Numerose e agguerrite le pink ladies, le speciali atlete in rosa che hanno remato nelle dragon-boat - le singolari imbarcazioni con la caratteristica testa di drago posta a prua - con l'obiettivo di aggiudicarsi il trofeo e, anche, soprattutto per testimoniare con la loro determinazione che il tumore al seno può essere sconfitto.

Suggestivo il campo di gara, allestito a Papardò, tra le spiagge più belle d'Italia

A fare incetta di coppe e ad aggiudicarsi il Trofeo Terzo Pilastro - Internazionale 2019 le Dragonette di Torino – Avigliana, capitanate da Marina Caldaro e organizzate da Claudia Gombi “La nostra è una vittoria dal significato particolare - ha detto Gombi - continuiamo a gioire per essere tornate a vivere anche meglio di prima”, rispecchiando il pensiero delle tante pink ladies intervenute all' evento che diventerà certamente un appuntamento fisso.

Per l'occasione, per sottolineare l'importanza della prevenzione, flash mob a Formia, alla presenza del sindaco Paola Villa con al collo il foulard rosa donatole dalle pink ladies. Quindi taglio del nastro, presso Torre di Mola, della scuola di mare “Nautilus”, affiliata alla FIC e alla FIDB, diretta dal bicampione olimpico di canottaggio Davide Tizzano, per promuovere tra i giovani, normodotati e diversamente abili, la cultura remiera e le attività marinaresche, in un progetto formativo che ha il supporto della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale. Previste borse di studio e attività gratuite per i ragazzi, nel rispetto del mare e delle regole, insieme agli “angeli custodi” della Guardia Costiera di Formia e della Capitaneria di Porto di Gaeta. Obiettivo: promuovere la cultura del mare, da Sabaudia a Napoli, rafforzando la sinergia tra sicurezza e salvaguardia dell’ambiente. L'imbarcazione-scuola si chiama "Onda rosa".

All'inaugurazione, tra gli altri, il presidente FIC Lazio, Giuseppe Antonucci, gli assessori del Comune di Formia allo Sport Alessandra Lardo e al turismo e sviluppo economico Kristian Franzini, il consigliere comunale Raffaele Matarrazzo e il presidente della Federazione Europea Dragon Boat Claudio Schermi.Sono state quindi consegnate targhe alle scuole che hanno aderito al progetto e all’asd Basket 4ever.