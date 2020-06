Come trovare la via alla felicità con fantasiologia, teatrologia, musicologia e meditazione

“Oggi contatto la Felicità” è il nuovo progetto di formazione online dedicato a tutti i docenti delle scuole superiori e targato Festival della filosofia in Magna Grecia che parte il oggi‬ per concludersi ‪il prossimo 25 giugno. Si tratta di un percorso di conoscenza virtuale che coniuga la tecnologia con le antiche radici della cultura occidentale con l'obiettivo di trovare la via per la felicità.

“Gli esercizi filosofici - spiega il presidente del Festival Giuseppina Russo - già praticati nelle antiche scuole, saranno messi in pratica nel percorso proposto. I docenti vivono un'esperienza emotiva e di conoscenza che attiva un processo di ben-essere, alla luce anche delle epocali trasformazioni avvenute negli ultimi mesi nella relazione con sé e con il mondo”.

La dialettica filosofica si coniugherà a specifiche esperienze pratiche quali: Fantasiologia, Teatrologia, Musicologia, Meditazione. Il viaggio attraverserà virtualmente sei scuole dell’antica Grecia: Eleatica, Pitagorica, Cinica, Scettica, Epicurea, Stoica.

Il Programma:

martedì 09 giugno‬, 16.30-17.50 La scuola Eleatica: ontologia e fantasiologia

giovedì 11 giugno‬, 17.30-18.50 La scuola Pitagorica: un’esperienza di Musicologia

martedì 16 giugno‬, 16.30-17.50 La scuola Cinica: un’originale plasmazione della corporeità

giovedì 18 giugno‬, 17.30-18.50 La scuola Scettica: un percorso di Teatro e Retorica

martedì 23 giugno‬, 16.30-17.50 La scuola Epicurea: un’esperienza Meditativa

giovedì 25 giugno‬, 17.30-18.50 La scuola Stoica: logos e Teatrologia

Ogni modulo ha una durata di 80 minuti, dunque il percorso prevede 8 ore complessive di formazione, riconosciuta ai fini dell’aggiornamento docenti.

Risultati attesi: l'utilizzo consapevole dei linguaggi e delle tecniche delle esperienze intraprese nel modulo, e saper coniugare le logiche filosofiche e i valori etico-politici del sapere antico con le dinamiche delle società post moderne, ivi comprese le relazioni virtuali.

La partecipazione al corso è gratuita: ci si può iscrivere sulla piattaforma SOFIA con ID che sarà comunicato all’atto dell’iscrizione.

Per il collegamento sarà inviato un link per accedere alla piattaforma ZOOM cloud meetings. Sarà creata una stanza ad hoc per un massimo di 30 partecipanti per ogni incontro. Si può scegliere se partecipare ad uno o più incontri inviando la richiesta via mail a: info@filosofiafestival.it