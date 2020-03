Studiare a casa: strumenti e contenuti per la didattica a distanza consigliati dal Ministero per l'istruzione

Sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione è stata pubblicata una speciale pagina web dedicata alle scuole interessate ad attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus.

La pagina rende disponibili strumenti di cooperazione, contenuti multimediali specifici e link a piattaforme certificate come, ad esempio, G-Suite for Education che include Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza.

Hangouts Meet, in particolare, consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo.

Classroom permette di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma.

Tra i contenuti segnaliamo, ad esempio, Rai Scuola e Rai Cultura e Treccani Scuola che ha messo a disposizione gratuitamente strumenti e contenuti della propria piattaforma per tutte le scuole interessate ad attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all’emergenza. Numerose anche le società che gestiscono i registri elettronici che hanno attivato piattaforme per la gestione della didattica a distanza.