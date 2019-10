Combat power: i soldati campani in missione in Qatar

Circa 800 militari italiani, in gran parte campani, si trovano da circa un mese in Qatar, sotto la guida della Brigata Bersaglieri “Garibaldi", per una complessa e difficile missione di addestramento sul campo. Le operazioni si svolgono infatti in una zona - il poligono di Al-Galailn - resa unica da specifiche caratteristiche geoterritoriali e particolarmente adatta ad addestramenti altrove impossibili per complessità, numero di veicoli, cingolati e ruotati, e volume di fuoco.

La missione di addestramento in Qatar, condotta congiuntamente alle forze armate locali, costituisce la fase principale dell'esercitazione NASR 19: oltre 250 i veicoli da combattimento e logistici impiegati congiuntamente ad armi tattiche particolarmente all'avanguardia. I militari impegnati nell'addestramento hanno potuto massimizzare il combat power per le attività tattiche, e verificare sul campo i livelli di cooperazione e di interoperabilità dei sistemi di comando e controllo. In campo, tra l'altro, assetti di tiratori scelti, un team Raven, sistemi contro carro Milan e Spike, un team di acquisitori obiettivi delle Forze Speciali dell’Esercito, personale del Genio e relativi veicoli medi di ultima generazione come il VTMM ORSO (in differenti configurazioni), mezzi per il supporto logistico, carri pioniere e veicoli per l’assistenza sanitaria.

La Brigata Bersaglieri Garibaldi è una delle Grandi Unità delle "Forze di Proiezione" italiane. Costituita nel 1975, è disclocata in Campania dal 1991 ed è equipaggiata ed organizzata per essere facilmente rischierata all'estero.

La complessa attività tattica si è svolta alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina e delle massime autorità militari locali.

L'addestramento si concluderà il prossimo 27 ottobre