Management sanitario: parte l'edizione 2020

Al nastro di partenza l'edizione 2020 del Master di II livello in Management Sanitario, coordinato dalla prof.ssa Maria Triassi, promosso ed organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Federico II.

Il termine per presentare la domanda di partecipazione scade il prossimo 31 gennaio. Rivolto a laureati di varie discipline, non solo di ambito medico, ma anche giuridico-economico e ingegneristico, il master ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di gestire ad ogni livello, implementare e m igliorare le dinamiche che governano il sistema sanitari.

In particolare, alla selezione, per titoli ed esame, possono candidarsi laureati magistrali in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, farmacia, psicologia, biologia, professioni sanitarie, ingegneria, chimica e biotecnologia, architettura, giurisprudenza, economia e sociologia.

Il Master ogni anno si accompagna all’edizione del testo “La formazione Manageriale in Sanità”, contenente lavori dei discenti nei settori di ricerca del Master. La partecipazione è a pagamento: euro 3.800,00 il costo da sostenere oltre euro 160,00 per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario

