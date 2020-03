Insegnare via web: più facile con gli strumenti messi a disposizione da Google

Per aiutare gli insegnanti in questo periodo di emergenza, Google ha realizzato la pagina web Insegna da casa, contenente una raccolta di informazioni e strumenti per la formazione a distanza da utilizzare con Google Suite for Education, una delle piattaforme consigliate dal Ministero dell'Istruzione.

Il sito è suddiviso in varie sezioni, con chiari tutorial su vari argomenti: come realizzare una riunione video con una classe di studenti, ad esempio, registrare una lezione o trasmettere in live streaming.

Particolarmente utili, tra le varie, le istruzioni su come creare in pochi semplici passi un quiz online o assegnare i compiti con Google Classroom. Non mancano poi guide su come lavorare con una lavagna virtuale e come tenersi in contatto con gli altri insegnanti.

Insegna da casa è un progetto in continua espansione: Google, infatti, aggiornerà con cadenza regolare il sito inserendo nuove guide dedicate alla formazione a distanza.

