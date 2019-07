Vuoi lavorare come dietologo, dietista o nutrizionista? Ecco come fare

Dietista, dietologo e nutrizionista sono figure professionali tutte molto richieste nella nostra città. Spesso però tendiamo a fare confusione sulle loro specifiche competenze che sono molto diverse per ambiti e funzioni:

Dietista

Il titolo di dietista si consegue seguendo lo specifico corso di laurea triennale, che a Napoli è presente in diversi atenei.

Il dietista non è un medico, ma un operatore tecnico-sanitario: elabora le diete in base alle linee alimentari fissate dal medico e ha parte attiva, con i diversi specialisti, nella correzione dei disturbi alimentari oltre a svolgere attività didattico-educative.

Biologo Nutrizionista

Il Nutrizionista è un biologo esperto di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione che si occupa di consulenza alimentare e nutrizionale e, in stretta collaborazione con il medico specialista,elabora diete o profili nutrizionali per persone in varie condizioni fisiologiche. Non può prescrivere farmaci.

Per acquisire il titolo di nutrizionista o biologo della nutrizione è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (Sezione A) che si ottiene superando un Esame di Stato che può sostenere chi è in possesso di una delle seguenti Lauree Specialistiche e/o Magistrali:

Biologia

Biotecnologie agrarie

Biotecnologie industriali

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

Scienze della nutrizione umana

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Dietologo

Per diventare dietologi è necessario un percorso formativo di alta specializzazione che inizia con la laurea in Medicina e prosegue poi con la specializzazione in Scienze dell’alimentazione.

Il dietologo, in quanto medico, ha la responsabilità clinica dei pazienti e può prescrivere farmaci. I suoi compiti comprendono:

diagnosi del disturbo/malattia riguardante l’ambito dell’alimentazione;

inquadramento nosologico - ovvero classificazione dell'eventuale patologia - e clinico del disturbo/malattia;

prescrizione della dieta più adatta per tutelare la salute del paziente.

