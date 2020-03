Giornalismo investigativo: lunedì il corso online del Suor Orsola Benincasa

Emergenza Coronavirus: anche l'Università Suor Orsola Benincasa ha attivato piattaforme on line di e-learnig per garantire la continuità didattica, con lezioni e corsi. E non mancano le novità. Partirà infatti lunedi, 16 marzo, con inizio alle ore 9.30, il corso di Giornalismo investigativo.

Tenuto da Cristiana Barone, giornalista professionista, docente universitaria a contratto, perito grafologa e vittimologa specializzata in reati violenti sulle fasce deboli, il corso di Giornalismo investigativo vedrà intervenire virtualmente alla prima lezione, attraverso la piattaforma, il dirigente della Polizia di Stato Serpico, che esaminerà un caso di pedofilia accaduto a Barra. La seconda lezione, prevista per mercoledì 18, avrà ospite in collegamento il capitano De Acutis del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, con un intervento su “Atti persecutori e violenza di genere”.

“Vorrei conoscere virtualmente i miei iscritti e definire insieme le modalità delle lezioni”, spiega Cristiana Barone.