Digital Business Travel Management: corso gratuito per 20 giovani

È rivolto a 20 giovani, diplomati e laureati, tra i 18 e i 35 anni, inattivi, inoccupati e disoccupati, l'avviso di selezione della Fondazione ITS BACT per il corso "Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali - indirizzo: Digital Business Travel Management".

Si tratta di un corso di istruzione tecnica superiore (ITS) totalmente gratuito, di durata biennale: 1800 le ore complessive di lezione, distribuite in 4 semestri e strutturate per unità di apprendimento. Gli ammessi saranno impegnati dal prossimo mese di dicembre fino al dicembre 2021, con un impegno settimanale tra le 30 e le 40 ore. Al termine sarà rilasciato un diploma ministeriale corrispondente al 5° livello EQF riconosciuto a livello europeo.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore oppure di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale con frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 04/12/2019 ore 18.00. Per ulteriori informazioni qui il bando completo