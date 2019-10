Violenza di genere: 600mila euro dalla Regione per formare gli operatori socio-sanitari

Approvato dalla Giunta Regionale della Campania uno stanziamento di 600mila euro per attivare specifici percorsi di formazione rivolti agli operatori del settore pubblico e privato che si trovano ad interagire con donne vittime di violenza.

Duplice l'obiettivo dell'iniziativa come spiega l'assessore alla formazione e pari opportunità, Chiara Marciani, che l'ha promossa: “i corsi sono strutturati per fornire ulteriori strumenti e chiavi di lettura per affrontare le diverse casistiche sia a chi si trova ad accogliere le donne vittime di violenza, spesso assieme con i figli, sia al personale dei Pronto Soccorso in modo da rafforzare i percorsi del Codice Rosa2”.

Tre infatti i percorsi formativi che saranno attivati: per le forze dell’Ordine in collaborazione con la Scuola regionale di Polizia locale; per gli operatori sociali tramite attraverso i centri antiviolenza e gli ambiti territoriali; per il personale sanitario ospedaliero, pediatri e a medici di base”.