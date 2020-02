Capire la finanza: a Pozzuoli un corso gratuito di Poste Italiane

Nell'ambito del programma per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, è arrivato anche a Pozzuoli il progetto di educazione finanziaria pensato da Poste Italiane per i suoi utenti. Si tratta di un vero e proprio corso, gratuito, strutturato in quattro sessioni didattiche della durata di circa 30 minuti, finalizzato a migliorare le competenze dei cittadini in materia economico-finanziaria e ad aumentare la consapevolezza nelle scelte di risparmio e investimento oltre che la conoscenza dei nuovi strumenti di investimento nell’era digitale.

L’iniziativa prende spunto dagli studi di molte istituzioni internazionali e nazionali (Ocse, Banca d’Italia, Consob, Censis, S&P Global financial literacy survey) che segnalano un deficit di conoscenza degli italiani nelle materie finanziarie rispetto ad altri Paesi, con gli indicatori che collocano l’Italia tra l’ultimo e il penultimo posto tra i Paesi del G20.