Come diventare tecnico-radiologo

Il tecnico radiologo è un professionista con specifiche competenze tecnico-sanitarie. Lavora in collaborazione con il medico radiologo, all'interno di strutture sanitarie, sia pubbliche che private, in cui vengono effettuati esami diagnostici con l'impiego di apparecchiature radiologiche di vario tipo come Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), risonanza magnetica e Tomografia ad Emissione di Positroni (PET).

Per diventare tecnico radiologo è necessario frequentare uno specifico corso di laurea triennale, Tecniche di Radiologia Medica, disponibile in numerosi atenei tra cui quelli di Napoli che si distinguono per le loro caratteristiche di eccellenza nell'offerta formativa.

Numero programmato La laurea in Tecniche di radiologia medica è a numero programmato: significa che per accedere al percorso formativo è necessario superare un test d’ingresso, diverso per ciascuna università, che - in base alle prescrizioni del Miur, il Ministero competente - è costituito da 60 domande su diversi argomenti: logica, biologia, cultura generale, matematica, fisica e chimica.

Il Miur è tenuto a pubblicare il bando per i test 60 giorni prima della data della prova. Sono quindi le singole Università a stabilire le modalità di iscrizione. Attenzione: diversamente da Medicina, non esiste una graduatoria nazionale per le professioni sanitarie.

Le materie Il corso di laurea prevede, tra l'altro, lo studio di anatomia, fisiologia, fondamenti di fisica, scienze e tecniche dell’imaging, fisica delle radiazioni, scienze della radioterapia e della medicina nucleare, fondamenti dell’etica deontologica professionale e insegnamenti che riguardano l’assistenza alle persone e le relative competenze relazionali.

Alla formazione teorica si affiancano attività di tirocinio per lo sviluppo delle competenze pratiche. Dopo il conseguimento della laurea è necessaria l’iscrizione al corrispondente Albo professionale.

