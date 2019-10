Imparare a recitare: i testi fondamentali da leggere e i corsi da seguire

Diventare un attore è il sogno di tanti che può diventare un traguardo raggiungibile se alla determinazione si aggiunge lo studio in una buona scuola di recitazione.

E' lo studio, infatti, consente di conoscere e fare propri gli strumenti necessari per salire su un palcoscenico e/o mettersi davanti alle telecamere come le tecniche di utilizzo ed emissione della voce, dizione, pronuncia;

utilizzo ed emissione della voce, dizione, pronuncia;

drammatizzazione dell'azione, gestualità, posizionamento nello spazio scenico;

memorizzazione,

respirazione,

rilassamento e immedesimazione nel personaggio.

Scuola di recitazione: come sceglierla

Per chi è alle prime armi e non ha alcuna esperienza, sono consigliabili scuole di durata dai 2 ai 4 anni. Diversamente, sono numerosi i corsi annuali che però, in genere, si concentrano su un singolo argomento come ad esempio la Commedia dell’Arte, il metodo Stanislavski, ecc. .

Per scegliere bene, inoltre, è importante verificare:

la presenza nel programma di un corso di dizione , tenendo presente che per ottenere buoni risultati dovrebbe durare almeno 6 mesi.

i curricula degli insegnanti, con le relative esperienze professionali

la sede della scuola: è sempre bene fare un sopralluogo prima dell’iscrizione.

