Quaranta borse di studio: ecco il bando di MAC - Monterusciello Agro-City

Sta per partire il quarto e ultimo ciclo di corsi di formazione professionale organizzati nell’ambito del progetto europeo MAC - Monterusciello Agro-City., che ha l'obiettivo di diminuire la disoccupazione e favorire la crescita economica del territorio. 40 le borse di studio da aggiudicare, per un importo di 3mila euro.

I percorsi formativi per cui candidarsi:

I percorsi formativi per il quarto ciclo di corsi sono

PF1-Permaculture – 20 borse di studio. L’azienda agricola: dalla terra ai principi di Permacultura (20 borse di studio) Il corso, della durata di 350 ore, adotta un approccio del tipo learning by doing, ovvero imparare facendo. La didattica, che si svolgerà sul campo e nei campi, si focalizza sulla produzione e l’implementazione della futura impresa agricola. I workshop, svolti nei campi, saranno un'alfabetizzazione pratica, di quanto approfondito durante le lezioni frontali, circa il ciclo di vita e la cura del suolo agricolo. PF2 - Ethical Production and Rural Marketing - 20 borse di studio. Ethical Production punta a formare soggetti in grado di immaginare e sperimentare nuovi modelli di produzione e consumo consapevoli, che tengano conto delle limitate capacità dell’ambiente di smaltire i rifiuti puntino a ridurre l’inquinamento urbano. A questo si affianca il Rural Marketing che, partendo dallo studio delle origini del marketing rurale fino ad arrivare all’analisi approfondita del sistema agroalimentare, intende fornire ai borsisti gli strumenti di base perché l’attività rurale sia riscoperta quale risorsa in grado di generare profitto. Il corso durerà 350 ore.

Al termine dei percorsi formativi, le migliori idee di business, pensate per Monterusciello, saranno sostenute da un budget e dalla possibilità di utilizzare una sede collocata nel Centro Incubatore di Business, creato all’interno del progetto.

Chi può partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione, alla data di presentazione della domanda, si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante; avere diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero titolo equipollente; non aver compiuto il 30° (trentesimo) anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione; essere disoccupati alla data di presentazione della domanda di partecipazione. non esser stato già assegnatari di borsa nel 1°, nel 2° e nel 3° ciclo di formazione nell’ambito del progetto MAC – Monterusciello Agro-City.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre, a qualsiasi titolo conferite, in corso di validità.

Il progetto Mac punta sulla formazione per la riqualificazione urbana e agricola di Monterusciello, la creazione di opportunità di lavoro e a favorire la crescita economica del quartiere. La risposta dei giovani ai primi tre cicli di corsi di formazione, articolati in tre differenti percorsi, è stata molto positiva sotto il profilo della partecipazione, delle competenze sviluppate, delle attività pratiche realizzate.

Come presentare le domande

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, sottoscritte dai candidati e complete di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire al Comune di Pozzuoli entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e dunque non oltre Il 13 febbraio 2020 alle ore 12:00 secondo le forme ordinarie ritenute più comode per i candidati, ovvero:

- Raccomandata o consegna a mano presso il Protocollo Generale dell'Ente, Via Tito Livio, 4 - 80078 - Pozzuoli (NA): la domanda dovrà essere presentata all'interno di un plico chiuso e sigillato e in entrambi i casi dovrà riportare all' esterno la seguente dicitura: "Selezione per il conferimento di n. 40 borse di studio - MAC - Monterusciello Agro-City: ... :specificare il percorso formativo di interesse ... " e dovrà riportare, altresì, il cognome e nome e l'indirizzo del mittente;

- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Selezione per il conferimento di n. 40 borse di studio - MAC - Monterusciel/o Agro-City:...: specificare il percorso formativo di interesse...".

N.B.: Gli interessati potranno presentare candidatura per uno solo dei percorsi formativi. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito. Nel termine perentorio di 5 giorni prima dell’inizio dei corsi i candidati ammessi, a pena di decadenza, sono tenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa infortuni.

Per tutte le informazioni e i dettagli sui requisiti di partecipazione al terzo ciclo di corsi di formazione qui il bando ufficiale