Napoli sarà capitale mondiale della bioeconomia circolare

Organizzato da Assobiotec-Federchimica, SPRING (Cluster italiano della Green Chemistry) e InnovHub, in collaborazione con Regione Campania e Università degli studi di Napoli Federico II, si terrà a Napoli l'International Forum on industrial biotechnology & bioeconomy - IFIB.

Per chi vuole partecipare in maniera attiva, è aperta una specifica Call con la possibilità di inviare abstract dei lavori (in inglese) entro il prossimo 3 settembre, utilizzando il modulo e seguendo le modalità descritte nel sito dedicato.

L’IFIB è uno dei principali eventi per la bioeconomia circolare e all'edizione napoletana saranno presenti alcuni tra i principali attori a livello globale. Il forum sarà l’occasione per discutere di catene del valore, istruzione, formazione, ruolo delle regioni e delle città. Si terrà inoltre uno speciale evento per promuovere incontri one to one e mettere in contatto chi ha progetti e idee con potenziali partner commerciali e tecnologici. La partecipazione ai workshop del Forum, previa registrazione, è libera.