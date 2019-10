Vittime di violenza: anche a Napoli una sede dell'associazione Forum Lex

E' operativa anche a Napoli l’Associazione Forum Lex. Formata da professionisti tra cui criminologi, avvocati, psicologi, assistenti sociali, personale medico e infermieristico, sociologi e mediatori familiari, Forum Lex è impegnata da tempo, attualmente con 10 sedi in Italia, in supporto delle vittime di violenza. Tra le principali finalità dell’Associazione infatti ci sono:

prevenzione dei reati di genere, tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili;

prevenzione del disagio adolescenziale e della criminalità minorile;

reinserimento sociale di giovani sottoposti a procedimento penale;

ricerca, studio, prevenzione e formazione a diversi livelli

Presieduta dalla criminologa Iolanda Ippolito, Forum Lex ha inaugurato la sede di Napoli, in via Santa Maria della Libera al Vomero, questo week end. A coordinarla sono gli avvocati Manila Montesarchio, esperta in best pratices for gender equality issues, e Martin Esposito, esperto in diritto penale.

“Sono tante le richieste di aiuto che ci pervengono, in varie modalità, da donne vittime di violenza ma anche da uomini maltrattati e genitori che chiedono il supporto dei nostri professionisti per i loro figli”, ha spiegato Ippolito. “Per far sì che le necessità delle persone che si rivolgono a noi trovino risposta nel minor tempo possibile – ha quindi evidenziato la Presidente - sin dalla nascita dell’associazione abbiamo ritenuto fondamentale individuare professionisti che rappresentassero la missione di Forum Lex nei vari territori. Da Napoli abbiamo ricevuto numerose richieste di adesione da parte di professionisti che hanno risposto al bando di selezione pubblicato lo scorso luglio".