Approvata la graduatoria del bando "Giovani in Comune". Il decreto

Nonostante l'emergenza Covid-19, gli uffici regionali hanno portato a termine l'istruttoria e, con decreto dirigenziale n. 9 del 7.5.2020, è stata approvata la graduatoria del bando "Giovani in Comune" rivolto ai Forum dei Giovani della Campania, organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani, in uno scambio continuo e costante di idee, proposte e suggerimenti, per creare un contatto tra giovani e Istituzioni territoriali (Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni).

"Crediamo fortemente nella promozione della partecipazione istituzionale dei giovani della nostra regione" spiega la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio che, ad ottobre 2019, aveva presentato in Consiglio regionale l'Avviso Pubblico assieme all'assessore Lucia Fortini e al Forum regionale dei Giovani. “Siamo molto soddisfatti della risposta che si è registrata su tutto il territorio regionale e in particolare da parte dei Forum delle aree interne – continua D’Amelio – Per i progetti al momento non ammessi a finanziamento, si aprirà a breve una nuova finestra. L’obiettivo è di utilizzare tutto il plafond dedicato al bando”.

“Si tratta di un primo bando storico perché da anni non si investiva con questa determinazione in favore dei Forum dei giovani. Ricordo che tra finanziamento regionale e co-finanziamenti comunali sono stati messi in campo circa 1,2 milioni di euro - commenta Giuseppe Caruso, presidente del Forum regionale dei Giovani della Campania - Già con questa prima finestra tanti giovani si sono messi in gioco per progettare. L’auspicio è che questo intervento diventi strutturale e per questo motivo abbiamo chiesto che il nuovo avviso pubblico possa finanziare tutti i forum che avevano già risposto al bando e quanti vorranno aggiungersi".