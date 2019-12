A Napoli la prima Academy d'Italia sul 5G

In vista delle grandi trasformazioni annunciate dal 5G, Napoli offre un'opportunità di formazione unica in Italia. L’Università degli Studi di Napoli Federico II, attraverso il CeSMA - il suo centro di tecnologie avanzate diretto dal Prof. Leopoldo Angrisani - in collaborazione con Capgemini, leader nel settore ICT, ha istituito un' academy presso il Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio.

La 5G Academy e’ la prima academy in Italia sul 5G, e nasce con l'obiettivo di creare la workforce del prossimo futuro, capace di sviluppare case study innovativi applicabili a settori diversi e di trarre il massimo dalla digital transformation.

Chi può frequenatre l'Academy L’academy si rivolge non solo a laureati di tipo scientifico-tecnologico (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) ma anche a laureati in economia e scienze umanistiche.

Il percorso didattico Il corso durerà 6 mesi, durante cui gli studenti partecipanti avranno la possibilità di apprendere i più attuali hot topic come IoT, Digital Manufacturing, Cyber Security, artificial intelligence e tecnologie cloud, con il supporto dei partner tecnologici coinvolti nella redazione di business case e nello sviluppo delle loro competenze. L’academy partirà subito dopo le festività natalizie, a gennaio 2020, per terminare a fine luglio 2020. Coordinatrice didattica è Antonia Maria Tulino, professore ordinario in telecomunicazioni presso il dipartimento DIETI (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione ) della Federico II e Research professor presso il Department of Electrical and Computer Engineering NYU Tandon School of Engineering, NY, USA. I docenti coinvolti nell’academy sono della Federico II, provenienti da diversi aree scientifiche ed economiche, sia docenti di rinomate università nazionali ed internazionali e rappresentanti del mondo

Quanto costa l'Academy La prima edizione dell'Academy è completamente gratuita, perché Capgemini si è fatta carico di tutti i costi

L'iscrizione Il termine per iscriversi scade il 15 dicembre.

Gli sbocchi occupazionali L'Academy, in quanto scuola altamente professionalizzante, offre la possibilità di immediati risvolti occupazionali: gli studenti migliori, infatti, entreranno nell’ambito aziendale della Transformation Consulting di Capgemini.