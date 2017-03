'O Zulù live allo Scugnizzo Liberato

O Zulù in concerto sabato 25 marzo 2017 al Centro Sociale "Scugnizzo Liberato" di Napoli.

Lo storico frontman dei 99 Posse presenterà live "SUONO QUESTO E SUONO QUELLO", suo primo lavoro da solista, contenente 7 brani inediti, prodotti da D-Ross & STAR-t-UFFO (con un cadeau di Princevibe).

Si tratta della quindicesima produzione discografica di O Zulù, al secolo Luca Persico ed esce dopo 25 anni di carriera.

Dopo l’anteprima a febbraio con il primo singolo “Non lo farò”, lanciato quasi a sorpresa solo sul web come videoclip dal canale ufficiale You Tube di O Zulù, arriva il 3 marzo 2017, insieme a tutto il breve album “SUONO QUESTO E SUONO QUELLO”, distribuito negli store digitali da Artist First, anche il videoclip di “Reo confesso”, della regia di Gianluigi Sorrentino.

“Ero alla ricerca di suoni nuovi ed ho incontrato due producers, due sarti, che appena mi hanno visto mi hanno preso le misure e mi hanno proposto la loro idea del mio suono. L’ho amata da subito, questa “visione”, perché mi ha spinto a scrivere di me, senza troppi drammi, con una rinnovata stima di me stesso, ma senza raccontarmi storie, senza mezzi termini, nel bene e nel male, sono questo e sono quello, e me ne vanto, lo rivendico e non mi pento di niente, ne faccio un punto di forza. Sto in forma, “mi sento nel momento”, risolto, pungente e combattivo. Sto in viaggio, un viaggio davvero nuovo, dove si uniscono atmosfere e poesia, dove il concetto di “movimento” prende la forma di Moto, verso luoghi che la musica stessa mi invita a definire, come un inquietudine che si trasforma in autodeterminazione. Fine pena mai, ma sto currenn’ ancora e t’ ‘a faje tu sta galera…..” (O Zulù)