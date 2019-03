ZOOrassic Park 2: i Dinosauri allo Zoo di Napoli

Domenica 31 marzo allo Zoo di Napoli, dalle ore 9.30 alle ore 17.00 un’esperienza unica attende i più avventurieri. Torna ZOOrassic Park, dopo l'enorme successo della prima edizione, con una nuova sorprendente avventura con i Dinosauri allo Zoo di Napoli.

ZOOrassic Park 2, la nuova avventura dedicata all’era preistorica e ai suoi fantastici dinosauri, avrà luogo nel parco con due esemplari di dinosauri "in carne ed ossa" (bhe, quasi), tantissimi approfondimenti e spettacoli itineranti. Ma i Ranger del Parco, non si lasceranno sopraffare, infatti con il loro nuovo Pick-up cercheranno di catturare i Dinosauri prima che scappino e che seminino il panico in città.

Per fare ciò e vivere appieno l’avventura, bisogna essere pronti ad aiutarli a scoprire tutti i segreti di queste specie e dei rettili ancora esistenti che ne hanno ereditato alcune caratteristiche. Uno spettacolo itinerante e dalle mille sorprese, con una compagnia di attori che di volta in volta racconterà caratteristiche e segreti della specie oltre ad agire al meglio per spettacolarizzare la natura, come appariva milioni di anni fa….A tutto ciò va aggiunto che parteciperanno alla giornata due Dinosauri grazie alla magia scenica degli attori, che accompagneranno i partecipanti in un'avventura jurassica, dove si avrà l’opportunità di seguire dal vivo due spettacoli durante tutta la giornata.