“Zone di Buio”: tour guidato a Napoli "nei luoghi delle anime impenitenti"

“Zone di Buio” è un tour guidato non convenzionale, lontano dai percorsi più battuti dai turisti.

La dottrina cattolica - spiegano i promotori della visita guidata- ci insegna che dopo la morte esistono solo due destinazioni: il Paradiso e l’Inferno. Il Purgatorio viene contemplato come facente parte di un percorso di purificazione per arrivare definitivamente nel Paradiso. Ma cosa succede alle anime impenitenti che si dannano e che scelgono la via del male? Il loro ingresso nell’Inferno è immediato oppure ci possono essere eccezioni e casi in cui l’anima è destinata a vagare per un certo tempo sulla terra o nelle cosiddette “zone di buio”. Visiteremo proprio qui luoghi, dove vagano le anime inquiete, inizieremo il nostro percorso sulle tracce del fantasma dell’impiccato, la cui testa mozzata continua a terrorizzare gli inquilini del palazzo passando poi per il Real Albergo dei Poveri, di cui si raccontano storie legate a misteriose presenze e fenomeni paranormali, si scopriremo il lato oscuro del “cimitero degli inglesi” con le sue statue misteriose tra la vita e la morte.



Tour “Zone di Buio”

Date:

Sab.08 Settembre

Sab.15 Settembre

Sab.22 Settembre



Orario inizio tour: 11:00 - fine 13:30



Durata tour : 2.30 ore.

Punto d'incontro:

Castel Capuano Napoli

(Vicino ingresso)

Costi Tour:

Intero € 12; Ridotto € 6 (6 - 11 anni); Gratis (1-5 anni)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare:3482407653

Whatsapp:3482407653

Sms: 3482407653



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

