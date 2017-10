Doppio Zero Show allo Zero discopub di Pozzuoli

Sabato 7 Ottobre 2017

Zero Pozzuoli



Formula mangia e bevi 13€

Programma: Animazione, DOPPIO ZERO SHOW, BIRRA PARTY, karaoke, Latino e DISCO

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA: ZERO DISCOPUB presso il complesso Havana Club di Pozzuoli. Nuovissima Sala Discopub ZERO. Questa settimana animazione, DOPPIO ZERO con il loro tributo a LIGABUE, BIRRA PARTY, karaoke, la Disco ed il Latino targato MADRAS



SALA CLIMATIZZATA.



Formula Mangia e bevi a soli 13€ Pizza o Panino e Bibita



PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 -3492297189 – 3334923600



DOVE SIAMO: ZERO – Pozzuoli, Via Campana. Uscita della Tangenziale di Via Campana. Subito dopo l’uscita alla rotonda ritornare indietro come se si volesse riprendere la tangenziale, sulla destra vi trovate una salita per il complesso Havana, noi siamo li.