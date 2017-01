Party Latino allo Zero discopub di Pozzuoli

Sabato 21 Gennaio 2017 Zero Pozzuoli --- Formula Mangia+Bevi 13€

Programma: DIRETTA MILAN-NAPOLI, BIRRA GRATIS, KARAOKE SHOW, DISCO e LATINO *Prenotazione Tavoli obbligatoria DESCRIZIONE SERATA: ZERO DISCOPUB presso il complesso Havana Club di Pozzuoli. Nuovissima Sala Discopub ZERO. Questa settimana in preserata la DIRETTA MILAN-NAPOLI e ad ogni Gol del Napoli BIRRA GRATIS, animazione, KARAOKE SHOW a seguire Disco e AREA LATINA targata MADRAS. Menù da 13€ (solo su prenotazione) Mangia+Bevi, Pizza o Panino + Bibita

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 - 0810191245 - 3663408825 - 3664618347 - 3278580922

DOVE SIAMO: ZERO - Pozzuoli, Via Campana. Uscita della Tangenziale di Via Campana.