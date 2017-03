Festa della donna allo Zero discopub di Pozzuoli

Mercoledi 8 Marzo 2017 Zero Pozzuoli

Programma: Animazione, STREAP TEASE, KARAOKE e Disco

Prenotazione Tavoli obbligatoria

DESCRIZIONE SERATA: ZERO DISCOPUB presso il complesso Havana Club di Pozzuoli. Nuovissima Sala Discopub ZERO. Questa settimana in occasione della festa della Donna Super Serata con in preserata, Animazione, SEXY STREAP TEASE, KARAOKE ed a seguire Latino, Disco e Revival.

FORMULA INGRESSO: Solo per i più veloci possibilità di prenotazioni tavoli per la cena. Formula Cena 20€ con antipasto TRIS di Primi + dolce+ bibita

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 - 0810191245 - 3663408825 -3492297189 - 3334923600

DOVE SIAMO: ZERO - Pozzuoli, Via Campana.