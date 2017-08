YogaNapoli Festival 2017 a Castel dell'Ovo

L'Associazione Yoga Napoli ed il Comune di Napoli sono liete di presentare la prima edizione dello YOGA NAPOLI Festival. L'evento si terrà il 23 e 24 settembre nelle sale di Castel dell'Ovo, gentilmente concesse in uso alla manifestazione.

L'ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria tramite il sito www.yoganapoli.it/festival.

Yoga Napoli Festival propone un weekend dedicato all'insegnamento e alla pratica dello Yoga in tutte le sue forme, con la partecipazione di insegnanti di rilievo nazionale e internazionale. Tra le discipline presenti: Ashtanga, Vinyasa, Anukalana, Hata, Kundalini e Power Yoga, Acroyoga, Terapie Ayurvediche, e Thai Massage. Spazio anche ai bambini con delle lezioni di Yoga dedicate interamente a loro!

Due giorni all'insegna dell'amore per lo yoga, la condivisione del sapere, ed il benessere di corpo, mente e spirito. Un evento da non perdere sia per gli amanti dello Yoga sia per le persone che per la prima volta vogliono accostarsi a questa meravigliosa disciplina. La mission della manifestazione è: condivisione!

Giungeranno insegnanti da tutta Italia e dall' estero che mettono gratuitamente a disposizione di tutti i partecipanti il loro tempo, il loro sapere e il loro amore, per il piacere di condividere e di offrire ciò che ha dato un senso profondo alla loro vita, lo Yoga. Tutti insieme, uniti e mossi da un solo intento, restituire al mondo il prezioso dono che è stato fatto a loro...Yoga is Love!