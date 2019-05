Yoga Lesson a Palazzo Caracciolo

Palazzo Caracciolo e la sua ERA Wellness Lounge sono lieti di invitarvi alle sessioni di Yoga.



L’oasi urbana e dimora storica diventa la sede ideale per uno spazio relax guidato dall’istruttrice Brigida Orria, specialista di Hatha Yoga, pratica che, attraverso esercizi fisici e meditazione, vuole unificare il corpo e lo spirito.



10 e più motivi per iniziare a fare yoga (secondo la scienza e l’Harvard Medical School).



1. Lo yoga migliora la forza e la resistenza

2. Lo yoga migliora l’equilibrio e la flessibilità

3. Lo yoga induce a uno stile di vita più sano

4. Lo yoga migliora la qualità del sonno

5. Lo yoga allevia lo stress

6. Lo yoga migliora la memoria e l’attenzione

7. Lo yoga migliora gli stati di ansia

8. Lo yoga ci protegge dai radicali liberi

9. Lo yoga e la meditazione ci aiutano a controllare le emozioni

10. Lo yoga aiuta a relazionarsi meglio con gli altri



Vi aspettiamo venerdì 31 Maggio alle ore 19:00

€ 15,00 per persona

max. 15 persone per lezione

Il set completo di tappetino, asciugamano e cuscinetto yoga sarà fornito dall’hotel

Prenotazione obbligatoria



Per info e prenotazioni:

Tel.: 081 0160111

email: h5565-th@accor.com