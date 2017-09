Yoga al centro storico

In una meravigliosa palazzina del centro storico, che solo la suggestiva Napoli ci può offrire, ci incontriamo per rilassarci insieme.



Un percorso di benessere antico per il corpo, la mente e l'anima.



Ci vediamo Sabato 23 alle 17.30!

La lezione si terrà in zona Toledo.



Per info e prenotazioni puoi mandare un messaggio su AmoYoga oppure chiamare il 3895119123 o 347 6382352.



L'Associazione Yoga Sundaram da più di 25 anni offre in Italia uno Yoga tradizionale autentico.

Integra nei suoi insegnamenti diversi tipi di Yoga affinché ogni persona, in base alle proprie caratteristiche, possa scegliere il più consono a sé.

Sempre presente nelle lezioni è l'Hatha Yoga (posture che agiscono anche a livello fisico), verranno studiate tecniche di concentrazione, meditazione, rilassamento, pranayama (controllo del respiro), cromoterapia e tanto altro.

L'obiettivo è quello di raggiungere un equilibrio su tutti i piani dell'essere lavorando olisticamente sul corpo, la mente, la psiche e lo spirito.



Ci piace ricordare che lo Yoga non è una religione , bensì una scienza, infallibile nei risultati da millenni con il giusto impegno.