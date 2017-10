“XIX Tour della Penisola”: il long run in costiera per l’ultima kermesse 2017 del Classic Car Club Napoli

Dal 2 al 6 novembre, nel magico scenario di Sorrento, Amalfi e Capri, l’appuntamento conclusivo delle manifestazioni annuali organizzate dal sodalizio partenopeo di Auto d’Epoca e Ferrari, federato ASI, nel corso del quale si ridà vita anche al round finale del campionato sociale



Sarà un appassionante finale di stagione quello che il Classic Car Club Napoli sta per approntare, dal 2 al 6 novembre prossimi, conducendo, sullo spettacolare palcoscenico della Costiera Sorrentina ed Amalfitana, il “XIX Tour della Penisola”, uno degli eventi “must” del sodalizio partenopeo di auto d'epoca, nell'ambito delle iniziative ASI, Automoto Club Storico Italiano.

L’emozionante “cinquegiorni” godrà, fra l'altro, ancora una volta, della perfetta ospitalità presso il Grand Hotel Excelsior Vittoria, location ideale per esaltare al meglio il glamour delle carovane Classic Car. L'edizione 2017 conterà al via oltre 60 vetture, fra cui molte Ferrari, d'epoca e moderne.

Come sempre, giungeranno vetture di gran fascino da diverse regioni italiane ed i fortunati drivers, alla guida dei loro gioielli su quattro ruote, potranno vivere la bellezza dei tornanti della Costiera regalando emozioni anche a turisti e residenti.

Il programma del “19° Tour della Penisola”, con start dall’Excelsior Vittoria, al centro di Sorrento, in Piazza Torquato Tasso, comprenderà tappe d'obbligo come Amalfi, Minori e Capri, con piacevoli soste gastronomiche e tempo libero da dedicare a turismo e shopping.

Attesa al via una gran varietà di esemplari rappresentativi dei più importanti Marchi dell’industria automobilistica mondiale. Fra le tante, due Lancia Aurelia, B24 del 1950 e B20 del 1953, accanto ad una Flaminia del 1957. Ad infoltire il parterre anche Porsche 356, MG B, Jaguar E Type, Mercedes-Benz, Triumph, Maserati che incederanno lungo il viale d’ingresso dell’Excelsior Vittoria, in compagnia di tante Alfa Romeo e Fiat, fra cui le immancabili Topolino, ed in primo piano le numerose Ferrari, a descrivere l’intera Storia di Maranello dalle origini fino alle recenti 599 Fiorano, 430, 458 e 448.

Nei saloni dell'Excelsior Vittoria si svolgerà infine la cerimonia di premiazione, al termine dell’ultima prova del Campionato Sociale 2017, consistente in un giro turistico con percorso a tempo determinato che avrà luogo lungo Corso Italia, a Sorrento, nella mattinata di domenica 5 novembre. Il raduno in Costiera chiude tradizionalmente i calendari del Classic Car che opera, dal 1983, nella divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale automobilistico, sia italiano che estero.

L’intensa e sentita partecipazione di tanti Soci ed Ospiti è dovuta all’appassionato impegno profuso nel tempo dal presidente Giuseppe Cannella, ben supportato da un impeccabile staff. La collaudata ricetta degli incontri targati Classic Car Club Napoli fa dunque presagire ottimi esiti anche per l’imminente “XIX Tour della Penisola” ed ottimi auspici nella definizione delle attività nel prossimo anno. Il carnet degli appuntamenti 2018 potrebbe anche riservare qualche gradevole novità.

