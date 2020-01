World in Dancing 2020: a Napoli terza edizione del Festival delle danze dal Mondo

19 , 20 e 21 GIUGNO 2020 A NAPOLI

Festival delle danze dal Mondo

tre giorni di Workshop, lezioni, esibizioni , eventi e spettacoli da non perdere

info 081662423 oppure 3387981020



Costi Offerta prenotando con acconto entro e non oltre il 30 Aprile 2020

costi Workshop

-singolo stage € 30,00

-mezza giornata € 50,00

-una giornata € 90,00

-due giorni €170,00

- tre giorni € 260,00 (il pacchetto comprende In REGALO il Workshop di Danze degli indiani D'America GRATUITO che si tiene Domenica 21 giugno 2020 ore 19,00 alle 21,00 e una cena Omaggio Spettacolo Valida per Sabato 20 Giugno Ore 21,00)



Costi dal 1 Maggio 2020

costi Workshop

-singolo stage € 40,00

-mezza giornata € 70,00

-una giornata € 130,00

-due giorni €200,00

- tre giorni € 290,00 (il pacchetto comprende In REGALO il Workshop di Danze degli indiani D'America GRATUITO che si tiene Domenica 21 giugno 2020 ore 19,00 alle 21,00 e una cena Omaggio Spettacolo Valida per Sabato 20 Giugno Ore 21,00)



VENERDI' 19 GIUGNO 2020

Workshop Formativi

Venerdì

ore 09.00 accettazione

Ore 10.00 Apprendista Strega "ripetizioni per principianti"

Ore 12.00

Ore 14.00 Pausa Pranzo

Ore 15,00

Ore 17.00

Ore 21,00 Spettacolo Jasmine

Tagliere + Bevanda + Spettacolo € 15,00



SABATO 20 GIUGNO 2020

Workshop Formativi

Sabato

ore 09.00 accettazione

Ore 10.00

Ore 12.00

Ore 14.00 Pausa Pranzo

Ore 15,00

Ore 17.00

Ore 21,00 Parte I° Spettacolo Maestri

Parte II° Esibizioni a Premi Allievi vari Workshop e corsi

Cena Spettacolo Antipasto Primo Piatto+ Calice di vino) € 20,00



DOMENICA 21 GIUGNO 2020

ore 09.00 accettazione

Ore 10.00

Ore 12.00

Ore 14.00 Pausa Pranzo

Ore 15,00

Ore 17.00

Ore 19.00 Workshop Indiani D'America Gratuito (posti limitati)



BENVENUTI NEL MONDO DI WORLD DANCING 2020

“un Viaggio in punta di piedi”

World Dancing 2020 è la 3° è giunto alla sua terza edizione tra difficoltà e novità e si ta sempre più trasformando in un autentico viaggio in giro per il mondo come un percorso nella storia dei popoli e delle loro culture quest'anno se sarà possibile oseremo di più!

Workshop di danze dal mondo

spettacoli

cibi a tema

danze storiche

nel giusto connubio tra ricerca e sapere

organizzato e diretto da Dalia Deya insegnante di danza e disciplina orientale, danza Bollywood, danze Polinesiane, nonché organizzatrice di workshop di danze e culture nel mondo.



L’evento sarà organizzato in collaborazione con: la Taverna Spettacolo Vic’Street di Ciro Gargiulo di Napoli, Art Orient Dance Academy.



World Dancing è un programma di studio e approfondimenti delle varie danze etniche e culturali meno conosciute del mondo.

Il nostro Festival è la fase conclusiva di una serie di Workshop organizzati e distribuiti nell’arco dell’anno da settembre 2019 a giugno 2020, tante le danze inserite nel nostro programma alcune tra le quali:

Danza Orientale, Danza Polinesiana, Silkdance, Danza Celtica, Flamenco, Danza Turkish Roman, Danza Burlesque, Danza Greca, Teatro Danza, Canto Partenopeo, Danza Persiana, BellyDance Tribal Fusion, Danza Classica per danzatrici Orientali, Afro Fusion, Danze Stroiche ( Romana/Etrusca- Medievale- Di Corte del 700) Danza Araba Espressiva, Flamenco Arabo, Bollywood dance, Danze dei popoli del Sud, Oriental Flamenco, Apprendista Strega, Tempio Di Jada, Danza Hula, Danze dei Nativi d’America, Danze Cauntry, Duello e Spada Medievale Danza Bhangra, Danze Greche, e tante altre ancora ….

Il nostro evento si presenta come un giro del mondo in punta di piedi e si avrà la possibilità di studiare le danze che più ci piacciono o vederne delle nuove, scoprire similitudini e differenze danze coreutiche, danze di gruppo, danze solitarie, danze di racconto, danze di spirito danze da spettacolo tutte insieme cosi vicine e cosi lontane ….



Il nostro progetto è ambizioso mira ad allargare le conoscenze e mescolanza, mira ad avvicinare gli opposti senza però generarne una fusione o una contaminazione, la nostra idea non è quella di uniformare le danze ma quella di condividerle in tutti le sue varianti di cultura identità e sfaccettature … in visione di tale progetto era nostra intenzione coinvolgere vari sponsor che organizzano eventi, festival, workshop, o realizzando abiti o accessori dei vari stili di danza che metterebbe in palio “pacchetti workshop dei loro festival” ( secondo le loro regole organizzative cioè sconti del 30% - 40% - 50% ) oppure “ abiti o accessori” da dare in premio per il Contest che verrà organizzato a fine Festival.

Il Contest da noi organizzato no è una gara, non potrebbe esserlo in virtù del fatto che si tratta di danze differenti che non possono essere giudicate insieme quindi i premi ricercati saranno distribuiti fra tutte le partecipanti perche il nostro unico scapo e la diffusione e la conoscenza della danza e attraverso premi equamente distribuiti, si darà a ciascuno la possibilità di partecipare ad eventi delle danze che più si amano!



prenota i tuoi Workshop preferiti

sconti e promozioni prenotando entro il 30 Aprile 2020