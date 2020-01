Workshop di Yoga per la Danza

Workshop Yoga per la Danza:

Martedì 18 Febbraio ore 19.00

costo € 20,00

costo per chi fa il Workshop di danza Polinesiana € 10,00

info e prenotazioni 3387981020



Ti piace la danza? Senti il tuo corpo "non flessibile" o "non forte" abbastanza? Lo yoga ti può aiutare.

Sul tappetino di yoga, come nelle nostre vite, stiamo cercando l'equilibrio tra la nostra flessibilità e la nostra stabilità. Se abbiamo solo flessibilità nella nostra pratica di asana, questo può significare che non abbiamo abbastanza stabilità per mantenere il nostro corpo e le nostre articolazioni al sicuro. Se tendiamo più verso la forza, questo può significare che abbiamo muscoli corti che non sono in grado di proteggere adeguatamente il corpo, poiché spostano le articolazioni fuori allineamento costringendole a sopportare un peso che non sono destinate a sorreggere.



In questi workshop esploreremo dei movimenti equilibrati che incoraggiano a sviluppare una maggiore forza fisica, insieme all’allungamento e al raggiungimento di una maggiore flessibilità, aiutando a migliorare l'integrità generale del sistema muscolare per migliorare 3 aspetti fondamentali per la danza:

-La postura

-La flessibilità

-L equilibrio.

Impareremo una sequenza di yoga speciale per chi ama la danza e vuole migliorare in modo integrale la connessione con il corpo/anima.



Insegnante:

Beranrdita Bordagorry

Ballerina di Danza Polinesiana e

Insegnante Hatha Yoga.



Martedì 18 febbraio 19:00 -21:00



i punti in comune tra lo yoga e la danza:

-entrambi promuovono un atteggiamento di allungamento e

allineamento globale del corpo

-entrambi utilizzano l’appoggio sul pavimento come punto di radicamento che permette l’allungamento verso l’alto

-entrambi lavorano sulle simmetrie corporee, lavorando spesso in opposizione (ad esempio la posizione del triangolo ruotato dello yoga od il croisé della danza classica)

-entrambi promuovono un uso corretto della respirazione (anche se sappiamo la fatica che fanno i ballerini a respirare bene durante le esecuzioni)

-entrambi allenano l’equilibrio e richiedono un bilanciamento tra forza e flessibilità

-entrambi permettono di ottenere un fisico dalle linee allungate.