Workshop tour 2017: la formazione del revisore contabile condominiale

Parte il 20 gennaio 2017, da Foggia, il workshop tenuto da ARCO, l'Associazione dei Revisori Contabili Condominiali, per proseguire a Bari il 21 gennaio, Lecce il 27 e Barletta il 28. A febbraio ARCO sarà a Napoli il giorno 10 per proseguire con l'11 a Roma ed il 18 a Torino. Da settembre il workshop tour toccherà Milano, Bologna, Firenze, Cosenza e Palermo.

"L'iniziativa è tesa a presentare l'Associazione, i suoi servizi e la proposta formativa per i futuri revisori della contabilità condominiale - ha dichiarato Francesco Schena, Presidente Nazionale - e consentire così loro di poter toccare con mano i contenuti del piano di studi dei prossimi corsi che partiranno da febbraio ad aprile tra Bari, Napoli, Roma e Torino, per un percorso di 156 ore di formazione in 20 lezioni in aula". "Siamo consapevoli di proporre un corso formativo molto impegnativo, ma il Comitato Tecnico Scientifico presieduto dall'avv. Alessandro Gallucci non ha voluto fare sconti - ha aggiunto Carlo de Silva, Segretario Nazionale - puntando esclusivamente alla massima competenza in ragione della delicatezza dell'incarico di revisore, in special modo in ambito giudiziario".

Per conoscere il calendario completo dei workshop e dei corsi di formazione è possibile scrivere a info@arco.condos o visitare il sito www.arco.condos

Gallery