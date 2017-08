Ripartono le iscrizioni all'unico workshop di Psicologia Clinica e Teatro a livello nazionale. Rivolto ad attori e psicologi con esperienza teatrale, il workshop giunge alla sua dodicesima edizione romana per approfondire personaggi particolari di cinema e teatro con profili di grande interesse per la psicologia clinica.

I SELEZIONATI tra i partecipanti domicialiti a Roma andranno in scena con uno spettacolo diretto da Angela Calefato nella prossima stagione 2017 2018 in un teatro di Roma.

Ideato e condotto dalla drammaturga e regista Angela Calefato (premio ARTELESIA FESTIVAL 2010 e finalista PREMIO DRAMMATURGIA CTAS OLTREPAROLA 2010 ) in collaborazione con Roberta Biondi (Laurea in Psicologia Clinica e Sessuologia con Master in Criminologia interventistica attualmente impegnata in centri antiviolenza) per approfondire personaggi particolari di cinema e teatro con profili di grande interesse per la psicologia clinica.

Al centro dell'analisi varie psicopatologie umane che spesso sono ritenute le più affascinanti da sperimentare sulla scena : il serial killer, l'individuo in preda a schock post traumatico, la sindrome di cenerentola e la dipendenza affettiva portata fino agli estremi, il disturbo narcisistico di personalita', le malattie associate ai disturbi alimentari....argomenti che gli attori generalmente conoscono solo superficialmente ma che sono fondamentali come base per sviluppare un'intelligenza e un'empatia emotiva oltre che cognitiva. Le basi per vivere sopra e fuori dal palcoscenico.

Il laboratorio prevede la partecipazione di max 15 e si terrà a

*** ROMA****

dal 04 al 08 SETTEMBRE in orari serali (19.30/ 22.00) presso un teatro sito in zona Garbatella

***NAPOLI***

DAL 11 AL 15 SETTEMBRE in orari serali (19.30\22.00) presso spazio teatrale START\INTERNO 5 in centro storico.

Al via le iscrizioni al workshop di teatro e psicologia finalizzato a spettacolo. IDENTIKIT DEL PERSONAGGIO, L'ATTORE COME PROFILER.

Il costo è di 100 euro e la prenotazione deve avvenire entro il 31 agosto per Roma ED IL 4 SETTEMBRE PER napoli. mail: angelacalefato@gmail.com

(indicare tel nel cv)

IDENTIKIT DI UN PERSONAGGIO..L'ATTORE COME PROFILER “ sara' un'occasione imperdibile per misurare le tue capacità nell’immedesimazione di personaggi non facili, ed e' unico nel suo genere.