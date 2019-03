Per la prima volta a Napoli un workshop di incisione di cammeo su conchiglia

Per la prima volta a Napoli parte il workshop di incisione di cammeo su conchiglia.

A promuoverlo, la Pro Loco Capodimonte e III Municipalità di Napoli e da Il Piccolo Museo del Cammeo - Gerolomini Gallery.

Due gli appuntamenti previsti, il 24 e il 30 marzo dalle 10.30, durante i quali il Maestro Vincenzo Nocereto guiderà i partecipanti attraverso la storia del cammeo, con un po' di teoria e tanta pratica.

Il workshop durerà 6 ore. Ogni partecipante avrà in dotazione una conchiglia da incidere, un supporto e il bulino, un piccolo scalpello perfetto per creare artigianalmente il vostro cammeo.

Il primo giorno di workshop sarà ospitato dalla fiera culturale Cultura Mannara - Napoli, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Il secondo giorno si terrà presso la chiesa Santa Maria Succurre Miseris, in via Vergini 2.

Tutti i partecipanti potranno portarsi a casa la propria creazione e il corsista più talentuoso, scelto dal Maestro Nocereto, vincerà un mese di corso d'incisione gratuito.

Per informazioni: capodimonteattiva@gmail.com oppure 3391970642 - 3294310601