Al via i workshop del progetto F.A.I. Formazione Arte Intrattenimento

Nel cuore del centro storico di Napoli, presso la sede operativa dell' Associazione Culturale GLOBAL EVENTI, a partire da domenica 20 ottobre avranno luogo una serie di workshop i cui protagonisti saranno esclusivamente i partecipanti.



I vari workshop fanno parte del progetto F.A.I. Formazione Arte Intrattenimento a cura della Global Eventi. TraTra le discipline dei workshop attuali sono collocate la recitazione, la dizione -comunicazione–lettura espressiva, il giornalismo, la body percussion, la scrittura creativa. Tra le programmazioni future, invece, sono collocati corsi di regia, fotografia, ballo, canto, portamento, moda e non solo.

Tra le attività del progetto "F.A.I." sono inserite le iniziative: "BabyArt" dedicata esclusivamente ai bambini e prevede lo svolgimento di attività artistiche, ludiche e ri-creative in un clima dinamico e divertente; "Fuori dai social", l'iniziativa che mira a far trascorrere ai partecipanti (ragazzi e adulti) momenti di aggregazione, confronto e divertimento lontani dai social network alla 'ri-scoperta' della condivisione live in una piacevole e vivace atmosfera e “Book crossing” lo scambio di libri per ricordare sempre che leggere è motivo di crescita personale e culturale.

L'Associazione Culturale Global Eventi si pone come punto di riferimento per tutti coloro i quali amano la CULTURA e desiderano 'farla' attivamente proponendo idee e iniziative, non solo artistiche, ma alla cui base c'è il confronto, il rispetto e soprattutto la crescita personale e professionale di ciascuno.

Oltre alla formazione, la Global Eventi si occupa di organizzazione di eventi, meeting, conferenze, percorsi culturali, cineforum, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, consulenza nei settori di competenza. Opera inoltre nel campo della tecnologica, dell'elettronica, della grafica, dell' informatica, dell'editoria e dell'artigianato.

Per la realizzazione dei propri progetti e delle proprie attività, la Global Eventi vanta la collaborazione dell' Associazione Culturale L'Eclettica, anch'essa impegnata nella realizzazione di tutto ciò che è motivo di crescita e formazione per l'individuo.

Per conoscere le date dei workshop (tutti a numero chiuso) ed effettuare le iscrizioni, è possibile visitare il sito www.globaleventi.org e prenotazioni on-line oppure telefonando al numero 081 18086678 - WhatsApp 371 1398552.