Workshop di fotografia con Letizia Battaglia e Roberto Timperi

Il 14 e 15 dicembre 2019 Magazzini Fotografici presenta il nuovo ed imperdibile workshop dell’icona della fotografia internazionale Letizia Battaglia, accompagnata per l’occasione dall’artista romano Roberto Timperi.

Una preziosa opportunità per lavorare a stretto contatto con una delle figure più importanti della fo-tografia contemporanea, non solo nel panorama italiano, ma a livello globale.

Una docente d’eccezione per due giornate di full immersion dedicate ad arricchire e ad approfondire la ricerca fotografica dei partecipanti, attraverso i preziosi consigli di una delle più importanti espo-nenti del settore.

Letizia Battaglia è un’ artista dallo stile inconfondibile. Con le sue fotografie, crude, vere, di profondo spessore, ha dato alla storia scatti entrati saldamente nell’immaginario collettivo, immagini in bianco e nero che l’hanno introdotta a pieno titolo nell’olimpo della grande fotografia.

Una fotografa di fama mondiale, che ha contraddistinto la sua carriera per l’appassionato impegno sociale e politico. Per trent’anni ha fotografato la sua terra, la Sicilia, con immagini in bianco e nero crude e dolorose, denunciando l’attività mafiosa con reportage coraggiosi e incisivi per il quotidiano «L’Ora» di Palermo.

Convinta della validità dell’impegno civile come fattore di cambiamento, nel corso degli anni ha mes-so il suo talento e la sua passione al servizio di cause diverse, dalla questione femminile, ai problemi ambientali, ai diritti dei carcerati, in veste di fotografa, regista, editrice, ambientalista (è stata consi-gliere comunale, assessore e deputato regionale).

Nella sua carriera ha saputo conciliare alla perfezione arte, impegno, coscienza e cuore.



Modalità di partecipazione:

Per inoltrare la propria candidatura è necessario inviare una mail all’indirizzo ad-min@magazzinifotografici.it con le seguenti informazioni:

• nome

• cognome

• data e luogo di nascita

• indirizzo e-mail

• numero di telefono

• portfolio in formato pdf (o tramite link) nominato così: COGNOME_NOME

• sito internet (opzionale)

I materiali per la candidatura dovranno pervenire entro il 27 novembre 2019.

La selezione verrà effettuata in base alla qualità dei portfoli e all’ordine di invio della richiesta di par-tecipazione.

I selezionati verranno contatti entro il 1 dicembre.

Dopo le selezioni sarà necessario confermare il proprio posto saldando la quota d’iscrizione entro due giorni dalla conferma. In caso di mancata conferma o disdetta dei selezionati saranno ricontattati i candidati in lista d’attesa.



Costi:

• Per i soci Magazzini Fotografici 2019 il costo è di 380€.

• Per i non soci Magazzini Fotografici il costo è di 405€.

• Per gli STUDENTI (università – Ilas – Lab – CFI) non soci Magazzini Fotografici il costo è di 395€.

Modalità di pagamento:

• IBAN IT61X0103003415000000612782

Magazzini della foto

Associazione di promozione sociale

Via San Giovanni in Porta, 32 – 80138, Napoli

C.F./P.Iva 95227840634

• Paypal

(+ 3 Euro di commissione)

info@magazzinifotografici.it

Per ulteriori informazioni: admin@magazzinifotografici.it



Il workshop è ospitato dallo spazio espositivo Magazzini Fotografici, situato nel centro storico di Na-poli, nell’antico Palazzo Caracciolo D’Avellino del Decumano superiore (patrimonio UNESCO).

Nata da un’idea della fotografa Yvonne De Rosa, l’APS ha come elemento fondamentale l’ obiettivo della divulgazione dell’arte della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che sia occasione di scambio e di arricchimento culturale.

Il team di Magazzini Fotografici è composto da: Yvonne De Rosa - Art Director e Founder; Valeria Laureano, fotografa e coordinatrice e Rossella Di Palma responsabile ufficio stampa e comunica-zione.