Workshop formativo farmacisti a Capri

Workshop formativo farmacisti Isola di Capri il 21, 22 e 23 Settembre at Grand Hotel Quisisana.

Per il nono anno consecutivo l'isola di Capri ospiterà il nostro evento formativo.

Unico nel suo genere, l'incontro sarà un confronto tra farmacisti titolari italiani e una formazione innovativa 3.0

2 corsi ECM innovativi sul change management e sugli scenari futuri della farmacia. In unione al percorso formativo visiteremo le bellezze di capri e cosa importante ci saranno tavoli di confronto tra farmacisti di diverse aeree geografiche per condividere esperienze lavorative.

Cosa aspetti? Sono ancora disponibili le ultime camere.



Il Grand Hotel Quisisana non necessita di presentazione. Albergo storico di Capri e non solo. Struttura a 40 metri dalla piazzetta di Capri ed a 10 metri dalla via dello shopping caprese (via Camerelle) con i Brand italiani e stranieri più importanti.



Iscrizione al link

https://goo.gl/mfE332