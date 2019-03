Workshop Duello Medievale a Napoli

Vic Street via Giuseppe Martucci 44 Napoli

Lunedì 29 Aprile 2019

ore 18.00

info e prenotazione necessaria 3387981020



LE DATE

Movimenti di base, postura del corpo. Storia della spada nei popoli celtici.



Passi incrociati e giravolte. Spiegazione dell’uso della spada in danze rituali e di corteggiamento. La spada per le donne.



Coreografia di un primo combattimento. Spiegazione dell’uso della spada nei rituali pagani.



Montaggio di un combattimento danzato. Simulazione del vero e proprio rituale pagano della spada come riportato nei libri di ritualità celtica. Saluto con sidro bevuto dalle coppe.



SPADA MEDIEVALE

PROGRAMMA



SCHERMA MEDIEVALE

PERCORSO IN 4 INCONTRI



La sacralità della spada come arma di difesa e strumento rituale



Percorso di studio delle tecniche di combattimento scenico di scherma medievale unite ad un approfondimento dell’uso dell’arma nelle culture italiane ed europee come strumento rituale.

La spada era simbolo di forza e difesa, per questo veniva nella simbologia antica usata nei rituali pagani o nella sua forma originaria, o tramite fedeli riproduzioni con piccoli pugnali.



Il corso si dividerà in quattro incontri.



PRIMO INCONTRO:

Movimenti di base, postura del corpo. Storia della spada nei popoli celtici.



SECONDO INCONTRO:

Passi incrociati e giravolte. Spiegazione dell’uso della spada in danze rituali e di corteggiamento. La spada per le donne.



TERZO INCONTRO:

Coreografia di un primo combattimento. Spiegazione dell’uso della spada nei rituali pagani.



QUARTO ED ULTIMO INCONTRO:

Montaggio di un combattimento danzato. Simulazione del vero e proprio rituale pagano della spada come riportato nei libri di ritualità celtica. Saluto con sidro bevuto dalle coppe.





-Spiegazione storica dell’origine dello strumento e del suo uso sul territorio europeo ed in particolare italiano.



-Rudimenti di base in merito alla corretta postura ed impugnatura dello strumento.



-Spiegazione dei primi sei movimenti di base.



-Montaggio di una coreografia di duello.