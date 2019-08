Workshop di Duello Medievale a Napoli

Workshop Duello Medievale a Napoli

Vic Street via Giuseppe Martucci 44 Napoli

Lunedì 28 Ottobre 2019

ore 18.00

info e prenotazione necessaria 3387981020



SPADA MEDIEVALE

PROGRAMMA



-Spiegazione storica dell’origine dello strumento e del suo uso sul territorio europeo ed in particolare italiano.



-Rudimenti di base in merito alla corretta postura ed impugnatura dello strumento.



-Spiegazione dei primi sei movimenti di base.



-Montaggio di una coreografia di duello