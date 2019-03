Workshop di bhangra

Lunedì 29 Aprile ore 16,00



Il bhangra è una ritmata danza folkloristica originaria della regione del Punjab dell'India, del Pakistan e del Bangladesh. Il bhangra ha origine come una danza ballata dagli agricoltori per festeggiare l'arrivo della primavera, Vaisakhi, incarna perfettamente lo stile del popolo Punjabi sempre sorridente, gioioso e carismatico, quindi è una danza energica, allegra e liberatoria. Oggi questa danza è diffusa in tutto il mondo con una fusione di diversi stili.



Effetti benefici: è un ottimo allenamento fisico per tenersi in forma e rassodare perché grazie ai movimenti, dai più lenti ai più veloci, smuove tutti i muscoli del corpo, persino quelli del collo e del viso, inoltre aiuta a combattere tristezza e timidezza donando buon umore e spensieratezza.



Durata della lezione: 2 ore.

Suddivise in:

- Nozioni teoriche;

- Riscaldamento corporeo;

- Esercizi di tecnica;

- Coreografia;

- Rilassamento e stretching finale.



Abbigliamento: si consiglia un abbigliamento leggero e comodo.

Scarpe: preferibilmente mezze punte ma vanno bene anche i calzini. I piedi nudi sono sconsigliati.



Livello: open class.

Le lezioni sono rivolte a tutti, donne e uomini, danzatori e danzatrici principianti o professionisti e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della danza con allegria e spensieratezza.



Organizzato da: Art Orient Dance Academy presso Vic' Street

Via Giuseppe Martucci n°44, Napoli.

Per chi non fosse della zona, è nei pressi:

- della fermata "Parco Margherita" della funicolare di Chiaia

- della fermata "Piazza Amedeo" della metropolitana linea2.

Le date delle successive lezioni sono da definire

Possibilità di partecipare ad una singola lezione oppure a tutto il percorso.

Costo della lezione: 25,00€



Insegnante: Valentina Petriccione.

Prenotazione obbligatoria ai fini organizzativi.

Per info e prenotazioni contattare:

- l'insegnante Valentina Petriccione con messaggio privato;

- l'organizzatrice Dalia Deya su Facebook o al seguente numero 3387981020, anche su WhatsApp.