Workshop di Danza Polinesiana a Napoli

Workshop di danza Polinesiana stile Rapa Nui a Napoli, lunedì 6 Aprile ore 17.00

info e prenotazione 3387981020



Bernardita Bordagorry. Attrice, Regista, Life Coach e Drammaterapista certificata cilena. Insegnante di Teatro e Mindfulness.

Insegnante di Danza Polinesiana.



DAi suoi 6 fino ai 9 anni studia Ballet, lasciando la danza fino ai suoi 15 anni che inizia a studiare danza contemporanea ( tecnica Leeder) per 4 anni.

Nella Scuola drammatica studia diverse danze e si dedica al teatro-danza fino al anno 2005.



Il 2004 fu la sua prima lezione di danza polinesiana a Isolla di Pasqua, che la porterà a tornare per studiare e dedicarsi a questa cultura e danza.



Dal 2004 in poi, studia con diverse maestre tanto a Rapa Nui come a Santiago del Cile. China Atan, Nunu Paoa, Raquel Roe ed È.ilia Tepano saranno i suoi rifferenti e maestre.



Il 2017, diventa Insegnante ufficiale dalla Scuola Europea di Emilia Tepano (Isola di Pasqua). Insegnante nella scuola spagnola di danza Sswing a Malaga. Ha effettuato Stage di danza polinesiana in diversi paesi (Cile, Argentina, Cuba, Romania, Spagna, Italia).



PROGRAMMA



-Canto rituale "Tu'u Ma Heke": rituale polinesiano per purificare il canto dell'anima.

- Riscaldamento fisico attraverso danza ori Tahiti.

- Approfondimento sul significato culturale della danza "Iorana Koe"

- Allenamento e stretching

- Chiusura canto rituale



OBIETTIVI e METODOLOGIA

- Fare un viaggio sensoriale all’Isola di Pasqua e nella cultura polinesiana attraverso la musica e danza.

- Introdurre le tecniche delle danze di Rapa Nui e Tahiti: Ori, Tamure ed Aparima.

- Arricchimento della propria femminilità ed autostima