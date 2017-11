Workshop di danza polinesiana

Workshops Danza Polinesiana da Rapa Nui a Napoli

presso Vic Street

Via Giuseppe Martucci 44-Napoli

cell.:3387981020

Date e orari

Sabato 20 ore 15.00 alle 18.00

Domenica 21 ore 15.00 alle 18.00

info costi e scadenze offerte

OFFERTA ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017

COSTI PROMO

*SINGOLO STAGE € 30,00

* DUE STAGE € 50,00

DAL 21 DICEMBRE 2017

*SINGOLO STAGE € 40,00

* DUE STAGE € 70,00

SCONTI

CON UN PICCOLO ACCONTO SU POSTA PAY

PRENOTA VIA WHATSAPP AL 3387981020

PER LA PARTECIPAZIONE BISOGNA VERSARE UN PICCOLO ACCONTO O DI PERSONA PRESSO IL VIC STREET ( PREVIO APPUNTAMENTO) O TRAMITE RICARICA POSTA -PAY

INFO

artorient@hotmail.it

cell.:3387981020



NB.:PER CHI VIENE DA FUORI NAPOLI O PER CHI E INTERESSATO ANCHE ALLA CULTURA DELLA NOSTRA FANTASTICA CITTÀ E POSSIBILE PRENOTARE PRESSO NOI CON UN PICCOLO SUPPLEMENTO :

1 Workshops €30,00

1 Visita turistica €10,00

1 panino e acqua €8,00

Tutti e 3:

Anziché € 48,00 al costo offerta €40,00

*** GITA TURISTICA*** €10.00

NAPOLI DEI CASTELLI

Alla scoperta delle origini di Napoli, partendo dal Castel dell'Ovo intorno al quale aleggia la storia della sirena Partenope e la leggenda dell'uovo di Virgilio, alla scoperta del primo insediamento dei greci a Napoli, proseguendo per il Lungomare giungendo a Piazza Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, fino al cortile del Maschio Angioino.

***E UNO SNACK VEGETARIANO*** € 8.00

IN PIU SE SEI IN CERCA DI UN B&B NELLE VICINANZE DELL' EVENTO PUOI RICHIEDERE LA DISPONIBILITÀ DEI B&B CONVENZIONATI

INFO 3387981020

Programma:

- Fare un viaggio sensoriale all’Isola di Pasqua e Tahiti per conoscere parte della cultura polinesiana attraverso la storia, musica, danza, il cibo tradizionale ed un documentario della Tapati Rapa Nui (festa tradizionale). - Introdurre le tecniche delle danze di Rapa Nui e Tahiti: Ori, Hoko, Tamure ed Aparima. - Approfondire i quattro archetipi femminili: la madre, il bambino, l'amante, il guerriero interno, per un percorso di consapevolezza e arricchimento della stima....