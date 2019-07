Workshop di Danza Medievale a Napoli

Al Vic Street di Napoli, un suggestivo PERCORSO DI DANZE MEDIEVALI

IL PERCORSO PREVEDE WORKSHOP DELLA DURATA DI 3 ORE



DATE E ORARI :



SETTEMBRE 2019

Lunedì

30/09/2019

Ore 18.00



NOVEMBRE 2019

Lunedì

18/11/2019

Ore 18.00



A giugno e previsto il festival nella 3^ edizione delle danze nel mondo

World in dancing Napoli 2020



PROSPETTIVE E PROGETTI:

1. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a fine percorso ( se si partecipa almeno a 3 dei 5 Workshop)

2. È prevista la partecipazione al Saggio a tema ( la data del saggio Napoli Medievale sarà comunicata in seguito)

3. È prevista la partecipazione al Saggio spettacolo del World in dancing Napoli 2020 insieme alle altre danze

4. interessati saranno invitati a partecipare alle iniziative artistiche in programmazione organizzare dalla nostra associazione iscrivendoti al Gruppo Napoli e il Medioevo

Vedi i link di seguito

5.potrai iscriverti alla nostra associazione iscrivendoti al Gruppo Napoli e il Medioevo

Il nostro Workshop è diretto dal Gruppo Napoli, non solo danzatori ma soprattutto storici conoscitori che vi saranno trasmettere emozioni d sensazione danzanti.



SVILUPPO DEL CORSO:

Workshop Danze Medievali

-presentazione del corso

- brevi cenni storici

- divisioni stili musicali

- danze Medievali

-preparazione fisica ( riscaldamento)

- passi base

- coreografia

- condivisione dello studente alla ricerca del fascino del mondo antico, medioevo in particolare

- progettazione serata a tema e saggio fine anno



ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

COMODO BASE ( PRIMI 3 WORKSHOP)

( SUCCESSIVAMENTE SI FARANNO ANCHE RIFERIMENTO SU ABITI E ACCESSORI)



NOTIZIE UTILI:

Il medioevo e le sue danze

Le danze medievali hanno lasciato moltissime tracce scritte e, se qualche chronicon dell'epoca ne parla, nessuno le descrive.

A questa difficoltà vi si aggiunge il problema del deciframento musicale: la notazione musicale si faceva in quest'epoca tramite un tetragramma (e non pentagramma come oggi), il che rende l'interpretazione delle frasi melodiche abbastanza aleatorie.

Le fonti per una comprensione della danza in Europa durante il Medioevo sono perciò limitate e frammentarie, composte perlopiù da qualche raffigurazione in dipinti e miniature;



Nell'alto medioevo le danze erano ancora molto semplici e legati alle danze di cultura contadina per feste e rituali.



Solo nel 1400 iniziano ad essere stilizzate e elaborate per tanto tutte le danze dei secoli precedenti si rifanno a passi semplici e ripetuti e alla fantasia del danzatore.



DANZE DI RIFERIMENTO:

-La Carola : danza in cerchio

- la Ballata: in file

- Virelai: di coppia o di gruppo

- Estampie : legata alla poesia ( coppia)

- il Salterello : principalmente Saltellato

-la Manfredina

- Farandola ( labirinto)

- la tarantella (danza della nostra tradizione)



NB.:E NOSTRA CURA INFORMARE TUTTI I PARTECIPANTI SU WORKSHOP DI DANZE AFFINI QUALI

DANZE CELTICA E IRLANDESE

DANZA PERSIANA

DANZE DEI POPOLI DEL SUD DEL MEDITERRANEO

PER UNA CORETTE E COSTANTE CONOSCENZA DELLE DANZE STORICHE

TRA CULTURA E CONTINUAZIONE ARTISTICA



NB.: ALTRI WORKSHOP COLLEGATI

1. WORKSHOP DANZA CELTICA E IRLANDESE

2. WORKSHOP DUELLO MEDIOEVALE

3.WORKSHOP DANZA PERSIANA

4.WORKSHOP DI DUELLO CON LA SPADA

5.WORKSHOP DI SCRITTURA GOTICA